Avi Shlaim, historiador israelí-británico: «Netanyahu quiere arrastrar a Estados Unidos a una confrontación con Irán» (Eng)

Avi Shlaim, historiador israelí-británico: «Netanyahu quiere arrastrar a Estados Unidos a una confrontación con Irán» (Eng)

El ensayista árabe-judío afirma que el actual Gobierno israelí está decidido a llevar a cabo «la limpieza étnica de Gaza y la anexión efectiva de Cisjordania».

| etiquetas: avi shlaim , eeuu , israel , gaza , cisjordania , irán
6 comentarios
Supercinexin #2 Supercinexin
¿En serio? Naaaah. Qué cosas se le ocurren a la gente. ¿Qué le lleva a pensar esas barbaridades, hombrededios? Jajaja menudos análisis más alarmistas. Naaah. No.
#1 Albarkas
Pues ya está hecho. A ver cómo sobrevivimos al loco naranja.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#1

Y al psicópata del pelo blanco. :roll:
Mark_ #3 Mark_
Y a Trump que no le hacen falta sardinas pa beber agua, pues ahí que nos mete en una III Guerra Mundial.
elgranpilaf #5 elgranpilaf
Hombre un poco tarde pero sí, es verdad
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
“Netanyahu quiere arrastrar a Estados Unidos a una confrontación con Irán” Eso es lo que está pasando, pero Europa se deja arrastrar y no pone ninguna resistencia.
