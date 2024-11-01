Avi Loeb y los científicos que se pasan al ‘lado oscuro’: cuando el enemigo de la razón duerme en casa

Figuras como el físico de Harvard, que defiende que los cometas interestelares podrían ser naves alienígenas, erosionan la credibilidad de la ciencia desde dentro. Sus perfiles prosperan en un ecosistema mediático que favorece el espectáculo por encima del rigor. En los últimos cinco meses el físico estadounidense Avi Loeb ha publicado tantos disparates sobre el cometa interestelar 3I/ATLAS, que la primera comparecencia de la NASA sobre el tema comenzó cortando de raíz las especulaciones de que se trate de un peligro para la Tierra.