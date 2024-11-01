edición general
Avi Loeb y los científicos que se pasan al ‘lado oscuro’: cuando el enemigo de la razón duerme en casa

Avi Loeb y los científicos que se pasan al ‘lado oscuro’: cuando el enemigo de la razón duerme en casa

Figuras como el físico de Harvard, que defiende que los cometas interestelares podrían ser naves alienígenas, erosionan la credibilidad de la ciencia desde dentro. Sus perfiles prosperan en un ecosistema mediático que favorece el espectáculo por encima del rigor. En los últimos cinco meses el físico estadounidense Avi Loeb ha publicado tantos disparates sobre el cometa interestelar 3I/ATLAS, que la primera comparecencia de la NASA sobre el tema comenzó cortando de raíz las especulaciones de que se trate de un peligro para la Tierra.

Yorga77 #1 Yorga77
Articulo muy interesante. Me recuerda a un compañero de instituto que estudio matemáticas y ahora es un anti vacunas y creyente en el 5G controla mentes y los chips de la vacunas.
ViejoInsultaAChemTrail #3 ViejoInsultaAChemTrail
Pues yo, pese a mi agnosticismo y con la ciencia como alma, estoy en contra de que se coharten este tipo de estudios o cientificos no porque pueda o no probarse el asunto, si no porque la ciencia y el cientifico deben poder realizar cualquier locura siempre y cuando guarden escrupuloso seguimento del metodo cientifico y sus resultados puedan ser comprobados o refutados por terceros. Porque si no, se corre el riesgo de caer en el dogma y frenar el crecimiento del conocimento cientifico.
#2 trasparente
No sé cuando leí que entre los científicos de la NASA había un porcentaje muy alto de militantes en la secta de la Cienciologia, donde están Tom Cruise y más peña conocida.
