Aventuras didácticas: Tintín y la enseñanza de la Historia

Con el paso de los años se ha ido constatando en el alumnado de secundaria un progresivo desinterés hacia las clases de Historia (...) De ahí la necesidad de indagar en metodologías que estimulen al alumnado (...) Las aventuras de Tintín— posee el potencial de fomentar el pensamiento histórico, ello solo será posible mediante actividades cuidadosamente planificadas que integren la lectura, el análisis y la interpretación crítica de sus contenidos visuales y narrativos.