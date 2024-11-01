edición general
Avances rusos en Borova.Saltan las dudas en el cinturón fortificado ucraniano de Donetsk

Avances rusos en Borova y sus consecuencias sobre el cinturón fortificado ucraniano de Donetsk.

Lo tienen jodido los rusos. Europa y Estados Unidos va a enviar a los ucranianos varios FGM-148 Javelin antitanque, aviones F-16, drones, tanques Abrahms y Leopard y miles de millones en ayuda militar además de asistencia por satélite. Los rusos se van a tener que rendir :-D
Beltenebros #1 Beltenebros
¿Qué hablarían Putin y Trump en Alaska?
Asimismov #2 Asimismov *
#1 Trump: -"Como gesto de buena voluntad, retira al ejército de Ukania y termina con la guerra".
Putin: -"Como gesto de buena voluntad, retira la OTAN hasta las posiciones de 1989 y yo termino la guerra ahora mismo. Qué ya me engañó Clinton y no voy a dejarme engañar otra vez".
