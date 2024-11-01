·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8593
clics
¡Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega! Sobre algunos doctos detractores del sanchismo
5879
clics
Los monstruos mitológicos de la Península Ibérica (2023)
4574
clics
Impactante vídeo muestra a policías tranquilos manejando la situación sin violencia (Eng)
4825
clics
No pasarán
4322
clics
Comparación y evolución del tamaño de los submarinos por pais
más votadas
832
El apoyo masivo a Palestina convierte la Vuelta 2025 en la mayor campaña de boicot deportivo a Israel
374
Pep Guardiola pagó la reparación del barco de Open Arms de su bolsillo
383
“Todos los cómplices del genocidio deberán rendir cuentas”
461
La organización de la Vuelta Ciclista arranca banderas palestinas a su paso por Aragón
281
EEUU avisa a España de que el 2% en defensa ya no basta e insiste en "graves consecuencias" si no llega al 5%
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
30
clics
Avances rusos en Borova.Saltan las dudas en el cinturón fortificado ucraniano de Donetsk
Avances rusos en Borova y sus consecuencias sobre el cinturón fortificado ucraniano de Donetsk.
|
etiquetas
:
ucrania
,
otan
,
proxy
,
borova
,
donetsk
,
rusia
4
1
0
K
66
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
66
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Connect
*
Lo tienen jodido los rusos. Europa y Estados Unidos va a enviar a los ucranianos varios FGM-148 Javelin antitanque, aviones F-16, drones, tanques Abrahms y Leopard y miles de millones en ayuda militar además de asistencia por satélite. Los rusos se van a tener que rendir
2
K
38
#1
Beltenebros
¿Qué hablarían Putin y Trump en Alaska?
0
K
19
#2
Asimismov
*
#1
Trump: -"Como gesto de buena voluntad, retira al ejército de Ukania y termina con la guerra".
Putin: -"Como gesto de buena voluntad, retira la OTAN hasta las posiciones de 1989 y yo termino la guerra ahora mismo. Qué ya me engañó Clinton y no voy a dejarme engañar otra vez".
0
K
12
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Putin: -"Como gesto de buena voluntad, retira la OTAN hasta las posiciones de 1989 y yo termino la guerra ahora mismo. Qué ya me engañó Clinton y no voy a dejarme engañar otra vez".