edición general
15 meneos
44 clics
Avance para tratar la celiaquía: científicos de Barcelona desarrollan una molécula capaz de degradar el gluten

Avance para tratar la celiaquía: científicos de Barcelona desarrollan una molécula capaz de degradar el gluten

La celiaquía es una enfermedad autoinmune desencadenada por el consumo de gluten. Más concretamente, por un tipo muy específico de proteínas que al fragmentarse pueden causar síntomas inflamatorios en aquellas personas que no son capaces de digerirlas. ¿Pero y si existiera algo capaz de descomponer estos compuestos hasta convertirlos en algo inocuo? Un equipo de científicos de Barcelona anuncia la creación de una molécula capaz de degradar los compuestos más 'problemáticos' del gluten y que, según afirman, algún día podría utilizarse para trata

| etiquetas: gluten , ciencia , investigacion , salud , alergias
12 3 0 K 61 ciencia
2 comentarios
12 3 0 K 61 ciencia
Robus #1 Robus
A la porra todas las pastelerías sin gluten que se han abierto en Barcelona! o_o
0 K 12
#2 Suleiman
Es un gran paso,pero todavía queda muchísimo hasta que vea la algo tangible.
1 K 23

menéame