Los auxiliares de ayuda a domicilio denuncian abusos en sus funciones: "No somos sirvientas"

En España, más de un millón de personas dependen de la ayuda a domicilio para su bienestar diario. Sin embargo, tras este servicio esencial se oculta una red de precariedad y falta de reconocimiento. Desde la Plataforma Unitaria de Auxiliares a Domicilio de Granada, las trabajadoras denuncian la deriva de un sistema que invisibiliza su formación para relegarlas a tareas de limpieza, desvirtuando por completo su rol como especialistas en atención a la dependencia.