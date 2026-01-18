edición general
Los auxiliares de ayuda a domicilio denuncian abusos en sus funciones: "No somos sirvientas"

En España, más de un millón de personas dependen de la ayuda a domicilio para su bienestar diario. Sin embargo, tras este servicio esencial se oculta una red de precariedad y falta de reconocimiento. Desde la Plataforma Unitaria de Auxiliares a Domicilio de Granada, las trabajadoras denuncian la deriva de un sistema que invisibiliza su formación para relegarlas a tareas de limpieza, desvirtuando por completo su rol como especialistas en atención a la dependencia.

eaglesight1 #1 eaglesight1
Hay que crear una figura que se encargue de las tareas de limpieza, otra para la limpieza de las cosas que no se alcanzan con la mano, una de la de paseo, otra la de acompañante y otra de higiene, para que no haya problema y se respeten todos los derechos laborales. Pero el reparto de las horas las debe decidir el que las necesita.
eaglesight1 #2 eaglesight1
Y me olvidaba, otra para hacer la compra y la comida. Y exigir que sepan hacerlo.
