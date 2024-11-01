Las autoridades neerlandesas confiscan un servidor de Windscribe VPN, pero la empresa dice que no hay datos de usuarios

Las autoridades de Países Bajos incautaron físicamente uno de los servidores de la VPN Windscribe en el marco de una investigación no detallada, aparentemente sin presentar una orden judicial antes de hacerlo, según la empresa. Windscribe afirma que sus servidores operan únicamente en memoria RAM (sin disco) y siguen una política de no guardar registros de actividad del usuario, por lo que el hardware incautado no contiene ningún dato útil de los usuarios.