Autoridades de Gaza denuncian ataque a hospital infantil mientras Israel habilita ruta de evacuación

El Ministerio de Sanidad gazatí señaló en un comunicado que las plantas superiores del Hospital Abdelaziz Al Rantisi “fueron alcanzadas por tres ataques consecutivos, separados por unos pocos minutos”, antes de agregar que el suceso “reafirma la política sistemática de la ocupación de destruir y paralizar completamente el sistema sanitario en Gaza”. “El hospital es el único especializado en Gaza, ofreciendo servicios de oncología, diálisis y otras especializadas, entre ellas para enfermedades respiratorias y digestivas”.

