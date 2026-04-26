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Autoridad electoral anula dos partidos opositores en Ecuador

La autoridad electoral de Ecuador eliminó este domingo (26.04.2026) a dos partidos opositores a siete meses de las elecciones locales, medida que la oposición denuncia como un "fraude" favorable al gobierno conservador. La oposición ecuatoriana denuncia persecución política por parte del ejecutivo de Daniel Noboa y acusa al CNE (Consejo Nacional Electoral) de actuar a su favor.

| etiquetas: opositores , construye , unidad popular
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4 comentarios
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Kasterot #1 Kasterot
Ríete tu de Kim jong-un.
Este demócrata de Noboa se ha ventilado al mayor partido de la oposición RC5( Correistas), y ahora se quita a un posible aliado de Rc5 (Unidad popular) y un rival directo del partido del presidente, construye.
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tul #3 tul
#1 si solo se presenta su partido gana seguro, la mejor democracia xD
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Kasterot #4 Kasterot
#3 este tío es tan nefasto que en cuanto tenga un candidato en contra todo dios ira con el.
De todas maneras en estas elecciones se quiere ventilar a los alcaldes díscolos. Guayaquil, Quito, Cuenca principalmente
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Skiner #2 Skiner
A ver que día se pone a trabajar la Autoridad electoral en España y empieza a anular y prohibir partidos políticos condenados por ser una organización mafiosa y otros por no respetar el mínimo precepto democrático y hacer apología constante de la dictadura y de todo tipo de actitudes contrarias a la democracia.
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menéame