Autoridad electoral anula dos partidos opositores en Ecuador

La autoridad electoral de Ecuador eliminó este domingo (26.04.2026) a dos partidos opositores a siete meses de las elecciones locales, medida que la oposición denuncia como un "fraude" favorable al gobierno conservador. La oposición ecuatoriana denuncia persecución política por parte del ejecutivo de Daniel Noboa y acusa al CNE (Consejo Nacional Electoral) de actuar a su favor.
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Este demócrata de Noboa se ha ventilado al mayor partido de la oposición RC5( Correistas), y ahora se quita a un posible aliado de Rc5 (Unidad popular) y un rival directo del partido del presidente, construye.
De todas maneras en estas elecciones se quiere ventilar a los alcaldes díscolos. Guayaquil, Quito, Cuenca principalmente