Los autónomos extranjeros generan casi el 90% del crecimiento del trabajo por cuenta propia en España

Academias de idiomas, agencias de viajes, bares y restaurantes, tiendas de alimentación y bazares, peluquerías y barberías, talleres de reparación... Detrás de estos negocios, piezas clave de todos los barrios españoles, hay numerosas nacionalidades que impulsan el empleo autónomo en nuestro país. En concreto, los extranjeros representan ya el 14,26% del total de autónomos en España, con 486.894 afiliados extranjeros en junio (nuevo récord), y concentran el 89,6% del crecimiento interanual del empleo por cuenta propia en España.

Como deben estar los estudios demoscópicos y los tracking electorales para que todos los mass media (es decir el auténtico capital y poder de este país)hayan iniciado una campaña por tierra, mar y aire para defender a los inmigrantes relacionándolo con lo que generan de riqueza.
