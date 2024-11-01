edición general
Autoconsumo colectivo sin límites: el MITECO facilita las instalaciones en comunidades de vecinos

El MITECO impulsa el autoconsumo colectivo: amplía la distancia a 5 km, crea la figura del gestor y permite nuevas modalidades para comunidades de vecinos y empresas.

| etiquetas: energía , sistema eléctrico , autoconsumo
Casiopeo #1 Casiopeo
Supongo que esta importantisima noticia para la reducción de emisiones pasará desapercibida, importan más las ayusadas.
