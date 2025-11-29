Autoalojando mis fotos con Immich [eng]

Para cada servicio en la nube que uso, quiero tener una copia local de mis datos para tener una copia de seguridad y por independencia. Desafortunadamente, la herramienta gphotos-sync dejó de funcionar en marzo de 2025 cuando Google restringió los alcances de OAuth, por lo que necesitaba una alternativa para mi configuración actual de Google Photos. En esta publicación, describo cómo he configurado Immich, un gestor de fotos que puedes alojar tú mismo.
| etiquetas: self hosting , immich , degoogle
Uso Debían 12 en un n100, 16 GB DDR4 con dos bahías sata. Se escribe en el nvme y se copia todas las noches a un hdd usando rsync.
Es una maravilla de proyecto.
Una vez lo tuve montado y funcionando yo me descargue todo lo que tenía en google fotos usando Google Takeouts. Hay una herramienta en go que te importa todas las fotos en immich usando su api.
Puedo compartir también mi script de rsync. Lo ejecuto todas las noches usando un cron
Me he instalado hace poco OMV y quería meterle un G.Photos local
El soft va guay, la app de móvil se trocola a veces .