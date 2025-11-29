edición general
8 meneos
58 clics
Autoalojando mis fotos con Immich [eng]

Autoalojando mis fotos con Immich [eng]

Para cada servicio en la nube que uso, quiero tener una copia local de mis datos para tener una copia de seguridad y por independencia. Desafortunadamente, la herramienta gphotos-sync dejó de funcionar en marzo de 2025 cuando Google restringió los alcances de OAuth, por lo que necesitaba una alternativa para mi configuración actual de Google Photos. En esta publicación, describo cómo he configurado Immich, un gestor de fotos que puedes alojar tú mismo.

| etiquetas: self hosting , immich , degoogle
7 1 0 K 90 tecnología
6 comentarios
7 1 0 K 90 tecnología
Torrezzno #1 Torrezzno *
Yo lo uso igual pero sin proxmox o nix y en un hardware mucho mas discreto.

Uso Debían 12 en un n100, 16 GB DDR4 con dos bahías sata. Se escribe en el nvme y se copia todas las noches a un hdd usando rsync.

Es una maravilla de proyecto.
1 K 30
#4 eipoc
#1 Justo voy a hacer lo mismo en el mismo, pero con 8 GB. Tengo montado OMV (Debian 12) para una NAS en casa con Peliculas y música. ¿Me recomiendas tener algo en cuenta o algunas pautas?
0 K 10
Torrezzno #5 Torrezzno *
#4 no tiene mucho misterio. Yo lo corro en docker. Uso adguard como resolver DNS así puedo usar inmich.casa y es más cómodo. También lo tengo detrás de un nginx para que haga reverse proxy.

Una vez lo tuve montado y funcionando yo me descargue todo lo que tenía en google fotos usando Google Takeouts. Hay una herramienta en go que te importa todas las fotos en immich usando su api.
Puedo compartir también mi script de rsync. Lo ejecuto todas las noches usando un cron
0 K 20
Macadam #6 Macadam
Buenas #1 #4 Estos días iba a meterme con Photoprism. ¿Lo habéis usado? Mejor Immich o el que indico?

Me he instalado hace poco OMV y quería meterle un G.Photos local
0 K 11
SuperBuker #3 SuperBuker
Hay Michael Stapelberg, hay meneo.
1 K 26
ChatGPT #2 ChatGPT *
Osti, qué casualidad, lo instalé ayer en un nas
El soft va guay, la app de móvil se trocola a veces .
0 K 11

menéame