El auto que sacude la Diputación de Almería: la caída del "dentista", el blanqueo familiar de fondos y la aquiescencia de Javier Aureliano

El juez describe una trama donde el expresidente no solo conocía, sino que validaba con códigos encriptados las mordidas, mientras su entorno familiar actuaba como cortafuegos.

#2 tromperri *
Begoña uso un boli de Moncloa!
Una compañera cogió en brazos a la niña de una de Podemos!
Todos iguales!

El PP es una mafia.
Su único propósito es delinquir para enriquecer a sus miembros y familiares:
Mala #3 Mala
#2 Se te ha olvidado mencional al hermanísimo, a Koldo, Cerdán, Abalos... que solo pasaban por allí y con los que, en el PSOE, nadie parece que tenía relación. En el Peugeot, el Presi se ponía los cascos y escuchaba la Ser para no enterarse de nada.
Con esto no les quiero quitar "su mérito" a estos otros sinverg, pero aquí siempre vamos de matamala a matapeor y siempre obviamos lo que hacen los nuestros... da igual de que lado.
#5 chavi
#3 el hermanísimo trabajaba de director de orquesta en la gran ciudad de Badajoz!!

Así mejor?
#6 tromperri
#3 no se me olvida no.
Pero tampoco se me olvida que al contrario que el PP el PSOE no ha movilizado a los togados afines para proteger a sus corruptos.
luspagnolu #1 luspagnolu *
Uno no sabe si está leyendo una noticia o una novela negra. Por cierto, no es duplicada sino que está relacionada con esta: www.meneame.net/story/chat-encriptado-puso-sobre-pista-politicos-pp-al,
#4 Marisadoro
".. sobrecostes de 945.327,61€, el 42,27% del contrato total"

Bah! ni el 50%.
