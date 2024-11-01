Auténtico REQUESÓN y queso de oveja  

Algunos habitantes del pueblo de Chillón, en Ciudad Real, conservaban en el año 2000 la técnica de elaboración tradicional de los productos derivados de sus actividades agrícolas y ganaderas. Es el caso de la familia Mata que, desde la finca "La Menora", me mostró su método de preparación del queso de oveja y del requesón.

