Auténtico REQUESÓN y queso de oveja

Algunos habitantes del pueblo de Chillón, en Ciudad Real, conservaban en el año 2000 la técnica de elaboración tradicional de los productos derivados de sus actividades agrícolas y ganaderas. Es el caso de la familia Mata que, desde la finca "La Menora", me mostró su método de preparación del queso de oveja y del requesón.
  1. Charles_Dexter_Ward #3 Charles_Dexter_Ward
    #2 Buenas tardes.
    Porque al enviar te salta un aviso de "exceso de mayúsculas" y no te deja. Así que he elegido entre requesón o queso de oveja para cascar unas mayúsculas  media
    1 K 30
  2. #2 Leclercia_adecarboxylata
    ¿Por qué requesón está en mayúsculas y QUESO DE OVEJA no? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Que el requesón es menos que el QUESO DE OVEJA? ¿Te han hecho algo a ti las ovejas? ¿O es que te paga la industria del requesón? ¿Eh? Es que el requesón no es menos que el QUESO DE OVEJA y todo el mundo lo sabe y está de acuerdo, eh, así que no lo menosprecies eh que el QUESO DE OVEJA es tanto como el requesón.
    2 K 29
  3. Antipalancas21 #1 Antipalancas21
    Estamos en 2025 siguen igual.
    0 K 18
  4. #5 Leclercia_adecarboxylata
    #3 Gracias por la imagen explicativa :-|
    0 K 15
  5. estemenda #6 estemenda
    #4 Ortografía.
    0 K 11
  6. #4 Tecar
    #2 Un trol de la gramática en todo su esplendor.
    :troll:
    0 K 7

