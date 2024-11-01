edición general
"Auténtica cocaína india": el surrealista cartel de un nuevo restaurante en Lugo

La noticia podría pasar desapercibida de no ser por los carteles que presiden su fachada que han desatado un aluvión de comentarios jocosos.

#2 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Palacio del Especias... alguien tienen la versión gratuíta del traductor de hindi a castellano.
devilinside
Cocaína india, ala de mosca
Cocaína india, ala de mosca
