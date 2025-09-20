edición general
Austria reivindica Eurovisión como «símbolo de paz» y no como «instrumento para imponer sanciones» a Israel

La ministra de Asuntos Exteriores ha remitido una carta a sus homólogos de otros países «instándolos a promover este importante intercambio a través del arte y la cultura y a colaborar para encontrar maneras de mejorar realmente la situación en Israel y Gaza»

makinavaja #3 makinavaja
Pero como instrumento para imponer sanciones a Rusia sí.... :-D :-D :-D
Robus #6 Robus
Pues en “un simbolo de paz” sería hipocrita que participase inestado genocida ¿no?.
#9 Eukherio
Por ello, explica, ha remitido una carta a sus homólogos europeos «instándolos a promover este importante intercambio a través del arte y la cultura y a colaborar para encontrar maneras de mejorar realmente la situación en Israel y Gaza».

Entiendo por esa filosofía que volverán a invitar a Rusia a participar para promover ese importante intercambio a través del arte y la cultura, mientras buscan maneras de mejorar realmente la situación en Rusia y Ucrania.
XtrMnIO #8 XtrMnIO *
Colaboracionistas de mierda...
#7 Nusku *
Que va a decir la patria que vio nacer a Adolfito.

Siempre han ido de la mano de los nazis
Tontolculo #1 Tontolculo
Con que reivindicase Eurovisión como algo europeo, ya estaría
pepel #4 pepel
Austria es gilipoyas.
Khadgar #15 Khadgar
#4 No, son unos interesados a los que los derechos humanos les importan una mierda.
HeilHynkel #10 HeilHynkel
Los austriacos .. siempre diciendo que Beetohoven era austríaco y Hitler, alemán.
Kantinero #14 Kantinero
Y si Eurovisión es un símbolo de paz , que pinta ahí un país asesino que además tampoco es Europeo
lobotomico2 #5 lobotomico2 *
Hay que boicotear todo lo austriaco porque estan a favor de matar niños.

Para que no me den positivo por error, esto es Meneame, es ironia.
#2 Nuisaint
Austria ha sido y es un títere de Alemania, así que lo que Alemania diga
#12 surco
#2 Eso y que muchos firman la famosa frase de Roosevelt y piensan que Netanyahu es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta.
#11 Perrota
Como le gusta a los austriacos un buen genocidio.
Mltfrtk #19 Mltfrtk
"A los nuestros no imponemos sanciones", quiso decir.
ur_quan_master #13 ur_quan_master
Todos los sillonistas europeos rizando el rizo para seguir chupando del bote común.
Ya van a la desesperada.
#22 solojavi
#20 No aportar la pasta que pone España no es algo simbólico es muy real
vicvic #16 vicvic *
Como digo, queda mucho para Eurovision y pueden pasar muchas cosas, pero apostaría a que al final España no va a hacer boicot ella sola y algo inventaran para poder participar y encintar una solución de compromiso.
Sandman #17 Sandman
#16 Sola no, con Países Bajos, Irlanda y Eslovenia, de momento.
vicvic #20 vicvic *
#17 Veremos a la hora de la verdad, yo apostaría más por algo simbólico para mostrar el desacuerdo, pero vamos que ninguno tenemos una bola mágica jeje El año que viene saldremos de dudas.
#18 pozz *
#16 el gobierno español ha puesto el liston muy alto con promesas que ni de coña va a poder cumplir, con acciones van van a traer un descomunal perjuicio para el pais, todo para desviar la atención de los casos de corrupción que azotan al entorno del presi, lo que va a generar una descomunal frustración entre todos los pardillos que se tragaron las trolas de Sanchez. A nivel internacional, España cada vez es mas irrelevante, ya son varias las reuniones de alto nivel de seguridad europea y de la otan en las que España ha quedado excluida.
#21 Archaic_Abattoir
Austria, como Alemania, siempre en el lado equivocado de la historia.
