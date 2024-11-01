Los australianos no eligen sus carreras por encima de sus hijos, eligen su supervivencia financiera [EN]

La crisis del costo de vida está afectando tan duramente a los australianos que muchos se ven obligados a posponer sus sueños de convertirse en padres y, en algunos casos, incluso a tomar la desgarradora decisión de interrumpir el embarazo. "Aunque estábamos relativamente cómodos con nuestros ingresos, nos dimos cuenta de que tener un bebé y posteriormente criar a un niño nos habría obligado a volver a la pobreza en una escala extrema".