Los australianos no eligen sus carreras por encima de sus hijos, eligen su supervivencia financiera [EN]

La crisis del costo de vida está afectando tan duramente a los australianos que muchos se ven obligados a posponer sus sueños de convertirse en padres y, en algunos casos, incluso a tomar la desgarradora decisión de interrumpir el embarazo. "Aunque estábamos relativamente cómodos con nuestros ingresos, nos dimos cuenta de que tener un bebé y posteriormente criar a un niño nos habría obligado a volver a la pobreza en una escala extrema".

#1 Nastar
Y hace 20 años aqui igual, yo tuve mus 2 primeros hijos privandome de muchos gastos superfiuos y separandolos 3 años para no pagar 2 guarderias

Si preguntamos a nuestros padres y abuelos dudo que cuenten historias diferentes
elTieso #2 elTieso *
El titular no es del todo correcto, eligen no estar en la pobreza por tener hijos, dice el artículo que la compra semanal son 600 dólares australianos y el precio medio de una casa 1,28 millones. Tela. Al final los países caros subarrendaremos la natalidad con emigrantes.
borre #3 borre
#2 Lo de la vivienda...
