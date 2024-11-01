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Australia ofrecerá a las empresas 693 millones de dólares en préstamos blandos para mitigar la presión de los costes del combustible
Incluidos operadores de transporte y productores de fertilizantes.
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taSanás
Habrá que ponerle aranceles a EEUU por causar ese perjuicio económico no? Lo verá justo el naranjito, es su estilo
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