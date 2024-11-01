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El aumento de la retórica anticatólica pone a prueba la unidad religiosa en Estados Unidos

El aumento de la retórica anticatólica pone a prueba la unidad religiosa en Estados Unidos

Como ya informó el Catholic Herald, el artículo critica duramente a los grupos católicos tradicionales, presenta el evangelismo como algo intrínsecamente ligado al sionismo, acusa al catolicismo de ser antisionista y, en última instancia, concluye que el integralismo católico está empeñado en destruir el «sionismo cristiano». [eng]

| etiquetas: religion , sionismo , catolicismo , eeuu , usa
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2 comentarios
4 0 0 K 44 cultura
Supercinexin #2 Supercinexin
Que los pueblos católicos somos los siguientes, ni cotiza para todo el que tiene un poco de cultura.

"Yo es que soy ateo, a mí me la suda, jajaja" - No, pequeño. Tú puedes ser ateo o rastafari, que para un sionista y para un protestante como los fachas de USA eres un puto católico de un país de mierda de católicos de mierda. Exactamente igual que Irán son "moros", como los Palestinos, todos moros también por supuesto.
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Y al que no compre el mensaje de la elite satánica pues le pegan un tiro como a Charlie Kirk o Kennedy
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menéame