Aumenta la crisis política en Georgia: la presidenta proeuropea advirtió que no dejará el cargo hasta que haya nuevas elecciones transparentes

La presidente de Georgia, de línea pro europea, Salomé Zurabishvili, declaró este sábado que no dejará su cargo a finales de año sin que, antes, se celebren nuevamente las elecciones legislativas del pasado octubre, en las que asegura que el oficialista Sueño Georgiano cometió fraude. “Como no hay un Parlamento legítimo, no habrá presidente legítimo ni una investidura. Por eso, me quedo como Presidente”,