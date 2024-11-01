Augusto en Hispania

Hispania ocupó un lugar importante en su proyecto político y militar. Fue aquí, en los territorios del noroeste peninsular, donde Augusto dirigió personalmente algunas de las campañas más complejas de su reinado y donde la presencia romana se consolidó de forma irreversible. Este paso por Hispania no solo redefinió la relación de Roma con sus provincias, sino que también dejó huellas duraderas en la organización territorial, la economía y la vida urbana de la península.