El auge de los centros de datos pone a prueba la red eléctrica mientras Nueva York pregunta quién debería pagar [EN]

El Comité de Energía de la Asamblea del Estado de Nueva York celebró una audiencia para examinar el aumento de los costos energéticos para los usuarios habituales de servicios públicos debido a la incorporación de nuevos consumidores a la red eléctrica, como la inteligencia artificial y los centros de datos de criptomonedas. Un informe concluyó que el diseño de las tarifas eléctricas prioriza el lucro privado sobre el servicio público universal, lo cual es la principal causa del aumento vertiginoso de las facturas de servicios públicos.