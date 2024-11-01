Auge y caída de los imperios europeos: un viaje de 550 años de colonialismo a través de un esclarecedor gráfico

El proyecto vinculado a la Universidad de Oxford Our World in Data tiene algunos magníficos trabajos de acceso libre como este en los que merece la pena detenerse y echar un vistazo. Los datos del último proceden de Colonial Dates Dataset y están elaborados por el investigador Bastian Becker de la Universidad de Bremen y son los que Visual Capitalist ha condensado en forma de infografía, sintetizando los datos de los mejores historiadores del colonialismo. En pocas palabras: mucha información en una sola imagen que recoge el titular.