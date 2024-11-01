edición general
El auditorio del Parque Juan Carlos I será privatizado por el Gobierno de Almeida para que vuelva a programar eventos

El recinto de conciertos al aire libre, con capacidad de hasta 13.000 espectadores, lleva abandonado casi dos décadas

XtrMnIO #1 XtrMnIO
Privarizado = saqueado.
#2 kaos_subversivo
#1 ya esta saqueado. Ahora soltaran pasta para sanearlo y rehabilitarlo para poder venderlo por dos duros.
La famosa colaboración público-privada
#3 Eukherio
#2 Esto huele más a: me lo arreglas, te lo quedas por... 79 años y ya si eso lo devuelves.
