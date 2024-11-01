·
El auditorio del Parque Juan Carlos I será privatizado por el Gobierno de Almeida para que vuelva a programar eventos
El recinto de conciertos al aire libre, con capacidad de hasta 13.000 espectadores, lleva abandonado casi dos décadas
almeida
,
privatización
#1
XtrMnIO
Privarizado = saqueado.
1
K
15
#2
kaos_subversivo
#1
ya esta saqueado. Ahora soltaran pasta para sanearlo y rehabilitarlo para poder venderlo por dos duros.
La famosa colaboración público-privada
0
K
11
#3
Eukherio
#2
Esto huele más a: me lo arreglas, te lo quedas por... 79 años y ya si eso lo devuelves.
0
K
8
La famosa colaboración público-privada