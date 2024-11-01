Las auditorías internas que lanzó Mazón para criticar al Gobierno de Puig y Oltra cuestionan la gestión del propio PP

Los análisis se refieren a la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) y al Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE) y ponen de relieve que en términos generales ambas entidades son eficientes y cumplen con los objetivos para los que se crearon, si bien es cierto que señalan algunos indicadores como tasa de éxito de los proyectos en el primer caso o la ejecución presupuestaria en el segundo que han empeorado desde 2024, con el PP al frente del Consell.