"La auditoría de los pagos del PSOE descarta la financiación irregular, pero cuestiona gastos reembolsados a Ábalos"

La publicación, el pasado 12 de junio, de un informe de la Guardia Civil que implicó de lleno al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en una supuesta trama corrupta en torno al Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, obligó al secretario general del partido, Pedro Sánchez, a ofrecer una rueda de prensa en Ferraz por primera vez en siete años.