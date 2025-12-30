La publicación, el pasado 12 de junio, de un informe de la Guardia Civil que implicó de lleno al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en una supuesta trama corrupta en torno al Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, obligó al secretario general del partido, Pedro Sánchez, a ofrecer una rueda de prensa en Ferraz por primera vez en siete años. (Para leerla en modo lectura, muro de pago)
| etiquetas: psoe , abalos , pagos , financiación , gastos , corrupción , campaña
El que se crea esto es que es gilipollas. El que se crea que les han dado toda la información es gilipollas. Tú no encargas una auditoría externa y le das los datos que quieres mantener ocultos. Es de subnormales creer que esto sirve para demostrar absolutamente nada
Es entendible confundir deseos con realidad, si no hay acreditada irregularidad, no la hay, te puede gustar más o menos, pero es lo que hay.
"La auditoría de los pagos del PSOE descarta la financiación irregular, pero cuestiona gastos reembolsados a Ábalos"
La auditoría que ha pagado el PSOE, a la que el PSOE le ha dado los datos que ha querido, el PSOE, que si no son tan subnormales como parecen tendrán la contabilidad B separada de la A y saben que datos hay que proporcionar, esa auditoría que por muy externa que sea, es de parte, ha descartado la financiación ilegal. La ha descartado con lo… » ver todo el comentario
Cree el ladron que todos son de su misma condición.