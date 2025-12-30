edición general
La auditoría de los pagos del PSOE descarta la financiación irregular, pero cuestiona gastos reembolsados a Ábalos

La publicación, el pasado 12 de junio, de un informe de la Guardia Civil que implicó de lleno al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en una supuesta trama corrupta en torno al Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, obligó al secretario general del partido, Pedro Sánchez, a ofrecer una rueda de prensa en Ferraz por primera vez en siete años. (Para leerla en modo lectura, muro de pago)

Barney_77 #1 Barney_77 *
Joder, otra vez con esta mierda. ¿Como cojones van a decir que no es correcto si los pagos en B no están reflejados en la contabilidad porque son B?
El que se crea esto es que es gilipollas. El que se crea que les han dado toda la información es gilipollas. Tú no encargas una auditoría externa y le das los datos que quieres mantener ocultos. Es de subnormales creer que esto sirve para demostrar absolutamente nada
#2 egon_ *
#1 ¿Y como sabes que hay pagos en B? ¿Te lo contó un pajarito?

Es entendible confundir deseos con realidad, si no hay acreditada irregularidad, no la hay, te puede gustar más o menos, pero es lo que hay.
Barney_77 #3 Barney_77
#2 Tío, no estoy diciendo que haya (no tengo pruebas, pero tampoco dudas) lo que estoy diciendo es que en caso de haber, no va a salir a la luz por una auditoría externa. No sé si me explico.
#4 exeware
#1 relajate se educado, y lee el titular que no afirma lo que tu dices que afirma
Barney_77 #6 Barney_77
#4 Mira el titular.
"La auditoría de los pagos del PSOE descarta la financiación irregular, pero cuestiona gastos reembolsados a Ábalos"
La auditoría que ha pagado el PSOE, a la que el PSOE le ha dado los datos que ha querido, el PSOE, que si no son tan subnormales como parecen tendrán la contabilidad B separada de la A y saben que datos hay que proporcionar, esa auditoría que por muy externa que sea, es de parte, ha descartado la financiación ilegal. La ha descartado con lo…   » ver todo el comentario
obmultimedia #5 obmultimedia
#1 Que el PP haya tenido ( y siga teniendo) una caja B no significa que los demás también lo tengan.
Cree el ladron que todos son de su misma condición.
Barney_77 #7 Barney_77 *
#5 Tío, como quieras. Si te crees esto, no me extraña que votes en España.
