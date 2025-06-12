El audio sin pérdidas FLAC llega por fin a Spotify

Spotify por fin ha incluido el audio sin pérdidas en su oferta de streaming. Esta característica llevaba años anunciándose sin que acabase de llegar del todo. Y, después de mucho tiempo especulando con costes adicionales, la mayor sorpresa es que no habrá subida de precio para los usuarios Premium: si ya estás dentro del plan de pago de la plataforma, podrás disfrutar del streaming de alta fidelidad sin tener que pagar más. Eso sí, la subida de precios programada para octubre se aplicará igualmente.