edición general
4 meneos
17 clics
El audio sin pérdidas FLAC llega por fin a Spotify

El audio sin pérdidas FLAC llega por fin a Spotify

Spotify por fin ha incluido el audio sin pérdidas en su oferta de streaming. Esta característica llevaba años anunciándose sin que acabase de llegar del todo. Y, después de mucho tiempo especulando con costes adicionales, la mayor sorpresa es que no habrá subida de precio para los usuarios Premium: si ya estás dentro del plan de pago de la plataforma, podrás disfrutar del streaming de alta fidelidad sin tener que pagar más. Eso sí, la subida de precios programada para octubre se aplicará igualmente.

| etiquetas: spotify , premium , flac , lossless , hifi
4 0 2 K 22 ocio
6 comentarios
4 0 2 K 22 ocio
Mltfrtk #1 Mltfrtk
A Spotify que le follen, boicot a esta plataforma que colabora con el genocidio perpetrado por Israel :peineta:
6 K 80
ChatGPT #2 ChatGPT
Biennnn, por fin alta calidad para escuchar esto!!
www.infobae.com/espana/2025/06/12/ranking-spotify-las-10-canciones-mas
1 K 18
Pablosky #3 Pablosky
Además de ser cierto lo que dices, además de que se rumorea una subida de precio próxima,. sólo han tardado varios años en ofrecer lo mismo que ofrecen Tidal, Apple Music y otras al mismo precio.
0 K 12
alfema #6 alfema
Mis CDs los tenía pasados a formato flac, claro está que siempre dependerá del sistema de altavoces que tengamos conectados al ordenador.

Me gustaría ver una demostración de música en CD con un buen sistema de sonido y un PC con los mismos altavoces, para ver si hay diferencia.
0 K 11
Narmer #4 Narmer
Yo me he dado de baja este mes. Lo que no me queda claro es si pasarme a Apple music será ir de Guatemala a Guatepeor.
0 K 8
LinternaGorri #5 LinternaGorri
#4 yo tidal, de momento contento. Muy buena calidad de sonido y el algoritmo me da mejores resultados que el innombrable. A ver otros que recomiendan
0 K 14

menéame