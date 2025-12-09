edición general
La Audiencia obliga a la jueza a admitir a la abogada y su defendida que relacionan la dana con ritos satánicos y geoingeniería

La Audiencia obliga a la jueza a admitir a la abogada y su defendida que relacionan la dana con ritos satánicos y geoingeniería

La sección segunda de la Audiencia de València obliga a la jueza de la dana a readmitir a la abogada que defiende a la familiar de un fallecido en la causa que relacionan las barrancadas y riadas del 29 de octubre con geoingeniería marroquí y ritos satánicos, respectivamente. La jueza las expulsó de la causa el 4 de septiembre porque su primera decisión tras formalizar su entrada en la causa de la dana fue intentar personarse en la pieza separada abierta a José María Bueno Manzanares, el abogado del exsecretario autonómico de Emergencias, Emili

oceanon3d #2 oceanon3d
Ya empieza los tribunales superiores peperos de Valencia a meter la patita en el tribunal de la jueza ... mucho habían tardado. Quieren reventar la causa desde dentro.
7
frg #4 frg
#2 Eso ya lo hará el juez que haga la siguiente fase. Aunque la instructora deje todo "atado y bien atado" en el juicio pueden hacer algún esperpento judicial para wue todo quede en nada.
1
Ludovicio #3 Ludovicio
A esta persona no le van a dejar hacer su trabajo. Eso estaba claro.
3
#1 Leon_Bocanegra
Ahí , dándole más valor a la justicia española!
0

