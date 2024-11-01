La Audiencia Nacional trunca la ofensiva de Ayuso contra la reforma judicial de Bolaños

Revés judicial para Isabel Díaz Ayuso en su intento de torpedear la ley de eficiencia, la reforma que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por tribunales de instancia. La Audiencia Nacional ha desestimado de plano un recurso del Gobierno de la Comunidad que exigía que se condenase al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a poner en marcha “mecanismos” específicos para evaluar el “coste real” de la implantación de esa norma y, así, poder reclamar después los posibles sobrecostes.