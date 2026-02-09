La Audiencia Nacional ordena expulsar de España a un preso yihadista marroquí por radicalizar a otros reclusos en la cárcel de Asturias

Durante su estancia en prisión, se le hizo un seguimiento continuo de su conducta. Se pudo observar "un intenso proceso de radicalización", con diversos hechos. Por ejemplo, en agosto de 2017, puso interés en la fidelización de tres hermanos por ser jóvenes con creencias religiosas bastante firmes y con muy pocos o nulos recursos económicos, a los cuales utilizó como intérpretes en sus interacciones con los funcionarios de prisiones aun cuando había demostrado su perfecto dominio del castellano.
| etiquetas: expulsión , radicalización , audiencia nacional