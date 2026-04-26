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La Audiencia Nacional investiga al número dos del consulado en Argelia por una trama de visados falsos

La Audiencia Nacional investiga al número dos del consulado en Argelia por una trama de visados falsos

La Audiencia Nacional investiga una supuesta trama de falsificación de visados con epicentro en el consulado de España en Argelia. La Policía Nacional detuvo a primera hora de este viernes al número dos de esta representación diplomática en la capital del país norteafricano, Vicente Moreno, y a un trabajador de nacionalidad argelina, como avanzó The Objective y ha confirmado EL PAÍS en fuentes jurídicas. Ambos quedaron en libertad con medidas cautelares horas después.

| etiquetas: audiencia nacional , argelia , visados falsos
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GeneWilder #1 GeneWilder
Un coladero.
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menéame