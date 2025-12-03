La Audiencia Nacional devuelve a Villarejo su pasaporte ocho años y tres condenas después de su detención

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha acordado con el plácet de la Fiscalía Anticorrupción levantar las medidas cautelares que pesaban sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Cuando se han cumplido ocho años desde su detención por la operación Tándem, de los que pasó casi la mitad en prisión provisional, y cuando acumula ya tres condenas y un rosario de juicios en perspectiva, la Audiencia Nacional devuelve a Villarejo su pasaporte.