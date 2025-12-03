edición general
La Audiencia Nacional devuelve a Villarejo su pasaporte ocho años y tres condenas después de su detención

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha acordado con el plácet de la Fiscalía Anticorrupción levantar las medidas cautelares que pesaban sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Cuando se han cumplido ocho años desde su detención por la operación Tándem, de los que pasó casi la mitad en prisión provisional, y cuando acumula ya tres condenas y un rosario de juicios en perspectiva, la Audiencia Nacional devuelve a Villarejo su pasaporte.

| etiquetas: villarejo , espeionaje , policía patriótica , pp , corrupción
Imag0 #4 Imag0
Seguramente se lo ha expedido el mismo y tiene otros tantos por si acaso.
0 K 18
JackNorte #1 JackNorte
A mi me saltan todas las alarmas de que se pueda fugar, pero quien sabe.
0 K 12
chatOGT #2 chatOGT
#1 a ver, este tipo tiene todos los pasaportes que le de la gana
1 K 20
JackNorte #3 JackNorte
#2 Ahora uno mas y supongo que cuando te devuelven los pasaportee consideran que no hay riesgo de fuga , por eso te lo devuelven y yo puedo equivocarme pero especulo que si te lo devuelven implica que otras medidas tambien se relajan.
Pero es la impresion que me da , seguramente este equivocado.
0 K 12

