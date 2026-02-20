edición general
La Audiencia Nacional confirma que hay indicios para juzgar al BBVA y a su expresidente Francisco González por contratar a Villarej

La Sala de lo Penal considera que la entidad y varios exdirectivos realizaron encargos ilegales entre 2004 y 2016

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Dentro de poco "Doctrina González" próximamente en sus pantallas.
pitercio #4 pitercio
#1 ¡qué pollas! Piensa en grande y ahorra costes: doctrina Villarejo.
Desideratum #2 Desideratum
La Audiencia Nacional es una banda de forajidos y no tienen la más mínima vergüenza.

¿Ahora? ¿Ahora hay indicios? ¿Ahora, cuando Francisco González está a punto de entrar directamente en el infierno?

Maldita panda de canallas.
tul #3 tul
#2 querran extorsionarle un poco que la vida esta muy cara :troll:
