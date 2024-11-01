La Audiencia de Madrid descarta que sean "esfera privada" correos de un excargo de la UCM con la asesora de Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado que los correos electrónicos intercambiados entre Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, "recogen información oficial" y requerirlos, como hizo el juez Juan Carlos Peinado, "no constituye una intromisión en la esfera privada".