La Audiencia de Madrid descarta que sean "esfera privada" correos de un excargo de la UCM con la asesora de Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado que los correos electrónicos intercambiados entre Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, "recogen información oficial" y requerirlos, como hizo el juez Juan Carlos Peinado, "no constituye una intromisión en la esfera privada".

Andreham #3 Andreham
Interesante, porque estirando un poco el chicle se podría decir que hacer públicos ciertos mails de cierto ciudadano anónimo tampoco constituye una intromisión en la esfera privada debido a que recogen información oficial (como cualquier documento con la administración).
10 K 129
Cehona #11 Cehona
Qué poquitos indicios hacen falta para sentar ante la justicia a Mónica Oltra, a David Sánchez o Begoña Gómez, y cuántos hay que acumular para sentar a Ayuso, su pareja, Mazón, la alcaldesa de Marbella o cualquier otro del PP. No hay dos justicias, hay una y es de derechas.
1 K 28
#1 Leon_Bocanegra
Una vez le mandé un correo al primo del amigo del hermano de un etarra.
1 K 21
Tito_Keith #2 Tito_Keith
#1 pues en los ochenta te podías comer tres días adentro y una buena paliza por eso
1 K 19
calde #7 calde
#2 Qué autoexigentes somos, siempre comparándonos con las mejores democracias...

Yo en cambio pienso que con ese tal M.Rajoy o con esa señora de los audios que tenía una voz tan parecida a la de Cospedal, es increíble que no se haya podido saber nada más viendo lo minuciosos y perseverantes que son los jueces con estas cosas...
0 K 11
Cehona #9 Cehona
#2 Y suicidarte "casualmente" desde un cuarto piso.
0 K 13
xyzzy #4 xyzzy
Alguien me explica por qué Gomez tenía un asesor? Es normal que la familia de un presidente los tenga?
Pregunto de verdad, estoy flipando.
0 K 9
ipanies #5 ipanies
#4 Si, es normal y todos los consortes del presidente de turno lo han tenido... Mira, por curiosidad, cual fue el de la mujer de Rajoy y que está haciendo en estos momentos en la organización delictiva ;)
7 K 92
xyzzy #8 xyzzy
#6 #5 No lo sabía, gracias :-)
0 K 9
#13 Juantxi
#5 Es una compensación por tener que ejercer de cónyuge del Presidente son ninguna otra ayuda ni compensación economica. #10 En el caso del de la esposa de M. Rajoy las malas lenguas explican que el asesor que tenía, de día le ayudaba a ella y de noche a él. Pero yo no lo afirmaré por discreción.
0 K 12
Barney_77 #6 Barney_77
#4 Es normal que tengan un asesor/a aydante o lo que sea para los temas publicos, cuadrar agenda y mierdas varias. El usar a ese asesor para temas personales es el clavo ardiendo al que se agarra peinado para mantener esta mierda. Es legal? No lo creo, pero tampoco es que sea un asesinato. Es una mierda de aprovechados? Pues si, esta feo que le paguemos a la mujer del presidente (que ni siquiera es un cargo publico ni reglado al uso como puede ser la primera dama de EEUU) un asistente personal para sus chanchullos privados, pero no creo que sea de carcel
2 K 32
#15 mrM4
#6 Yo entiendo que si como consecuencia de tener que asistir a actos como "esposa de" tiene que desatender su faceta profesional tenga alguien que le de un poco de apoyo y que sea personal de confianza que al final ven y oyen cosas... de ahí a tener un personal shopper o los cuidadores del padre en Moncloa como tenía M.Rajoy hay un trecho.
0 K 10
Cehona #10 Cehona
#4 Alguien tiene que llevar las bolsas de la compra.  media
0 K 13
Barney_77 #14 Barney_77
#10 No estoy diciendo UE los otros lo hayan hecho bien
0 K 20
Asimismov #16 Asimismov
#4 Rajoy pagó como asesores a los sanitarios que cuidaron de su padre en la Moncloa. Hasta ese extremo
0 K 12
aupaatu #12 aupaatu
Si crea jurisprudencia comola doctrina Botin ,creo que no seria una buena noticia para los ciudadanos del Reino de España.
0 K 8

