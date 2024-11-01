edición general
Los atropellos se han disparado en Estados Unidos y el principal sospechoso también es un viejo conocido en Europa: el SUV

Hace 25 años, los coches eran más inseguros. Es indudable. Los vehículos modernos se han llenado de radares, sensores y cámaras que han convertido a nuestros coches en auténticas máquinas tecnológicas que chillan, frenan y hasta esquivan ante un obstáculo. Pero los atropellos mortales se han disparado en los Estados Unidos.

Pixmac
Muchas personas compran un SUV pensando en que será más seguro y es todo lo contrario. Al ser más altos y pesados van peor en caso de maniobras bruscas o curvas cerradas y favorecen los atropellos debido a la peor visibilidad que dan su mayor altura y morro más plano. A mayores, esa mayor altura y morro plano causan más daños físicos y si son niños aún peor, que les golpeará a la altura del pecho o cabeza. Sean adultos o niños, además del golpe del coche se llevarán otro golpe más contra el suelo, que seguramente saldrán rebotados y se golpearán fuertemente la parte de atrás de la cabeza.

Los SUVs son un peligro vial.
Atusateelpelo
#6 No, el peligro vial son los conductores que no saben lo que conducen.

A ver si aprendemos a poner el foco en el culpable real: el conductor.
Veelicus
El problema no son los SUV, sino muchos SUVnormales que los conducen.
encurtido
#1 Son estadísticas, claro que un mayor tamaño (pero iguales calzadas) y menor visibilidad son factores que contribuyen al aumento de atropellos.

La única duda que tengo es si ha habido un incremento importante de ciclistas, la verdad es que es horroroso convivir con ellos en la carretera aunque el ciclista meneante sea un ejemplo al manillar y as del pedaleo.
Khadgar
"Pero es que tengo un niño y para llevar el carrito y la compra de la semana necesito un SUV."
azathothruna
#4 Vagos y debiluchos
Mi abuela hacia las compras semanales en el pueblo mas grande de al lado, y hacia el viaje a pie, con bolsas cargando.
Atusateelpelo
Si hay un atropello o el culpable es el atropellado o es el atropellador. En ambos casos el culpable esta donde no debia...y el coche, sea el modelo que sea, no tiene ninguna culpa.

Echar la culpa a los SUV es la nueva moda como antes le echaba la culpa a los todoterrenos.
En unos años la culpa se la llevaran los electricos que son grandes y, sobretodo, pesados por las baterias. Al tiempo.

Yo he tenido turismos, un todoterreno y voy con el 2º SUV y por suerte (y toco madera) no he…   » ver todo el comentario
azathothruna
Todo lo usan para aplicar la segunda enmienda :troll:
