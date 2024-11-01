Los atropellos se han disparado en Estados Unidos y el principal sospechoso también es un viejo conocido en Europa: el SUV

Hace 25 años, los coches eran más inseguros. Es indudable. Los vehículos modernos se han llenado de radares, sensores y cámaras que han convertido a nuestros coches en auténticas máquinas tecnológicas que chillan, frenan y hasta esquivan ante un obstáculo. Pero los atropellos mortales se han disparado en los Estados Unidos.
| etiquetas: eeuu , europa , suv , atropellos
Los SUVs son un peligro vial.
A ver si aprendemos a poner el foco en el culpable real: el conductor.
La única duda que tengo es si ha habido un incremento importante de ciclistas, la verdad es que es horroroso convivir con ellos en la carretera aunque el ciclista meneante sea un ejemplo al manillar y as del pedaleo.
Mi abuela hacia las compras semanales en el pueblo mas grande de al lado, y hacia el viaje a pie, con bolsas cargando.
Echar la culpa a los SUV es la nueva moda como antes le echaba la culpa a los todoterrenos.
En unos años la culpa se la llevaran los electricos que son grandes y, sobretodo, pesados por las baterias. Al tiempo.
Yo he tenido turismos, un todoterreno y voy con el 2º SUV y por suerte (y toco madera) no he… » ver todo el comentario