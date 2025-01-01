Atropello mortal en Doctor Esquerdo: el conductor da positivo en alcohol y drogas

Conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas por la calle del Doctor Esquerdo, cuando su errática ruta, para desgracia de una mujer que había parado su coche en doble fila para sacar algo del maletero, ha terminado de la peor manera posible. A eso de las 11.40 horas, es decir, con el sol en todo lo alto, este sujeto ha embestido con su todoterreno gris, un Suzuki Jimny, la parte trasera de otro vehículo, un utilitario más pequeño de color rojo, donde precisamente se encontraba su conductora.