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Atropellan a un joven durante una concentración de coches trucados: "Acababa de pedirle matrimonio a su novia" mientras dos vehículos derrapaban en círculos

Un joven resultó herido de gravedad tras ser atropellado durante una concentración ilegal de vehículos trucados en un polígono de Getafe, en la que, según fuentes policiales, «había al menos 200 coches». El atropello se produjo mientras dos vehículos realizaban derrapes y alcanzaron a la víctima, que se grabó pidiendo la mano a su novia mientras dos coches derrapaban a su alrededor minutos antes. El conductor implicado abandonó el lugar tras el impacto pero fue localizado en Fuenlabrada y está siendo investigado por dos delitos.

| etiquetas: coches , tuning , getafe , atropello , derrapes , drifting , pedida , matrimonio
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Casarse nunca trae nada bueno, no hay que hacer las cosas de manera atropellada.
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ochoceros #9 ochoceros
#1 Pues a este le vino todo rodado.
2 K 24
#12 atabey
#1 Yo, desde que me dijeron que repitiera "mi moto alpina derrapante" todo con la "e", paso del drifting.
2 K 23
Jaime131 #13 Jaime131
#12 Gracias por las risas. Casi no me acordaba de esa frase.
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karakol #5 karakol
El destino te está enviando señales.
1 K 31
#2 Albarkas
Le han pasado por encima los acontecimientos...
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Jaime131 #4 Jaime131
Una petición de mano accidentada.
1 K 22
robustiano #8 robustiano *
¿Trucados? ¿No serían cachivaches del grupo Stellantis? :troll:
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#10 JanSolo
Ha estado a punto de optar a un Darwin.
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vicvic #7 vicvic
Muy romántico no parece (al menos para los ajenos a ese mundillo :troll:) pero en los tiempos que corren una boda ya de por si es algo muy positivo y si acaba en retoño, combo, que necesitamos a muchos!
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Nube_Gris #3 Nube_Gris
Tengo que ser demasiado viejo, pero no encuentro ningún escenario posible donde sea capaz de ver que tiene de romántico pedirle matrimonio a tu novia mientras coches de poligoneros derrapan a tu alrededor.
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Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#3 salvo que seas Jonander o Toreto
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Glidingdemon #11 Glidingdemon
#6 el Jonás de vaya semanita.
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menéame