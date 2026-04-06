Atropellan a un joven durante una concentración de coches trucados: "Acababa de pedirle matrimonio a su novia" mientras dos vehículos derrapaban en círculos

Un joven resultó herido de gravedad tras ser atropellado durante una concentración ilegal de vehículos trucados en un polígono de Getafe, en la que, según fuentes policiales, «había al menos 200 coches». El atropello se produjo mientras dos vehículos realizaban derrapes y alcanzaron a la víctima, que se grabó pidiendo la mano a su novia mientras dos coches derrapaban a su alrededor minutos antes. El conductor implicado abandonó el lugar tras el impacto pero fue localizado en Fuenlabrada y está siendo investigado por dos delitos.