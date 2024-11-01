edición general
Atrocidades de Epstein y el destino de los niños  

Los archivos de Epstein desvelan asesinatos de niños, incluso bebes. Estan involucrados jefes de estado, políticos de las últimas décadas que han matado miles de personas provocando guerras y han participado en los crimenes que aparecen en los archivos de Epstein. Occidente está gobernado por los peores criminales. Tráfico de niños en Ucrania, con presencia de la OTAN. Los archivos sugieren que millones de niños han sido traficados por una red pedófila globalista masiva.

Jeffrey Epstein era un activo para las agencias de inteligencia que utilizaban las llamadas "trampas de miel" para recopilar información comprometedora sobre figuras de alto perfil. Plantea el problema de la "corrupción sistémica": la "lista Epstein" es una herramienta para controlar a los políticos occidentales, asegurándose de que se mantengan subordinados a agendas geopolíticas específicas. Los archivos de Epstein revelan acusaciones inquietantes sobre niños…   » ver todo el comentario
La realidad supera la ficción: recordar las cacerías humanas en Kosovo. Enla guerra de Ucrania se está dando trafico de organos, de personas, de armas; y es posible que está corrupción influya en que los dirigentes corruptos occidentales no quieren que cese la guerra.
Las niñas de Alcasser no serían víctimas de algunos de estos monstruos con poder?
