Los archivos de Epstein desvelan asesinatos de niños, incluso bebes. Estan involucrados jefes de estado, políticos de las últimas décadas que han matado miles de personas provocando guerras y han participado en los crimenes que aparecen en los archivos de Epstein. Occidente está gobernado por los peores criminales. Tráfico de niños en Ucrania, con presencia de la OTAN. Los archivos sugieren que millones de niños han sido traficados por una red pedófila globalista masiva.