El atramentarium romano: La tinta negra que escribió la historia de Roma

El término «atramentarium» deriva de «atramentum», que, según Cicerón y Plinio el Viejo, designaba cualquier sustancia negra. En el caso que nos ocupa, se trata de tinta negra, llamada «atramentum librarium», como escribieron Plinio, Vitruvio, Petronio y Dioscórides. Los «atramentarii» no solo estaban hechos de terracota. También se han encontrado innumerables ejemplares de bronce en diversos yacimientos (muchos de ellos conservados en el Museo Arqueológico Nacional de Aquilea).