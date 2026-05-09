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Atracan la tienda Apple de Mataró a punta de pistola
El ladrón logró escapar con varios productos y sin dejar heridos.
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:
atracos
,
pistolas
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mataró
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#1
CharlesBrowson
creo que esos dispositivos los bloquean y son ladrillos, bastante peña se va a llevar un chasco con su chollo de wallapop
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#4
josde
#1
Se bloquean si te los roban y lo pides, al ser robados directamente de la tienda ya estarán bloqueados
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#5
Priorat
#1
Pues los atracan cada dos por tres.
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#6
DayOfTheTentacle
#1
sirven como piezas de recambio y (no confirmado) en otros países la limitación no sirve.
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#7
Magog
#1
raro es quien da un palo y no lo sabe
El caso es colocarlo lo antes posible y que el ladrillo se lo coma otro
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#3
DayOfTheTentacle
Pero que has hecho loco!?!?!
Tu me deciste "mátalo"
Mataró, joder....
1
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#2
sorecer
En España no los van a arrancar. En otros continentes igual es diferente.
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El caso es colocarlo lo antes posible y que el ladrillo se lo coma otro
Tu me deciste "mátalo"
Mataró, joder....