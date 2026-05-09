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Atracan la tienda Apple de Mataró a punta de pistola

Atracan la tienda Apple de Mataró a punta de pistola  

El ladrón logró escapar con varios productos y sin dejar heridos.

| etiquetas: atracos , pistolas , mataró
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7 comentarios
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
creo que esos dispositivos los bloquean y son ladrillos, bastante peña se va a llevar un chasco con su chollo de wallapop :popcorn:
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josde #4 josde
#1 Se bloquean si te los roban y lo pides, al ser robados directamente de la tienda ya estarán bloqueados
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Priorat #5 Priorat
#1 Pues los atracan cada dos por tres.
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DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#1 sirven como piezas de recambio y (no confirmado) en otros países la limitación no sirve.
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Magog #7 Magog
#1 raro es quien da un palo y no lo sabe
El caso es colocarlo lo antes posible y que el ladrillo se lo coma otro
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DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Pero que has hecho loco!?!?!

Tu me deciste "mátalo"

Mataró, joder....
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#2 sorecer
En España no los van a arrancar. En otros continentes igual es diferente.
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menéame