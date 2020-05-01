Atlantis (2019)

La historia está ambientada en un futuro cercano, concretamente en el año 2025, justo un año después de que terminara la guerra entre Ucrania y Rusia. La zona está completamente destrozada y desértica. El mayor problema no es la situación económica, sino más bien la ecológica. El trabajo es escaso y las condiciones de vida son inhumanas.
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Meneo porque, leyendo comentarios sobre la guerra de Ucrania en algún meneo, me he acordado de esta película que vi algún tiempo antes de la invasión rusa de Ucrania de 2022, y no me suena haber visto referencias en MNM. Espero que resulte interesante.