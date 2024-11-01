La aterradora radicalización de la izquierda

El 90% de los votantes del partido republicano estadounidense se muestra atemorizado por el creciente extremismo de la políticos y activistas 'progres' y el aumento del apoyo a la violencia entre sus filas. La mayoría de los votantes (33%) considera que la mayoría de los actos de violencia política son cometidos por simpatizantes de la izquierda, frente al 29% que acusa a los conservadores de ella. Para un 24%, ambos bandos son igual de culpables.
| etiquetas: izquierda , radical , republicanos , extrema derecha
Desde que la ADL empezó a hacer un seguimiento de las muertes de extremistas en 2008 en EEUU, la mayoría de esos asesinatos han sido cometidos por extremistas de extrema derecha, como supremacistas blancos y neonazis.
www.meneame.net/story/2025-ya-preve-aumento-muertes-violencia-extremis
Numerosos análisis muestran que, históricamente en EEUU, los grupos extremistas de derechas han sido responsables de la mayoría de muertes motivadas por ideologías políticas (terrorismo doméstico) desde aproximadamente 1990.
www.theguardian.com/us-news/2025/sep/17/justice-department-study-far-r
esta completamente alejada de fanatismos