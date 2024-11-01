La aterradora radicalización de la izquierda

El 90% de los votantes del partido republicano estadounidense se muestra atemorizado por el creciente extremismo de la políticos y activistas 'progres' y el aumento del apoyo a la violencia entre sus filas. La mayoría de los votantes (33%) considera que la mayoría de los actos de violencia política son cometidos por simpatizantes de la izquierda, frente al 29% que acusa a los conservadores de ella. Para un 24%, ambos bandos son igual de culpables.