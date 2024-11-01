edición general
La atención media se ha reducido a 40 segundos, pero existen técnicas para recuperarla

Los científicos cognitivos explican qué está provocando el drástico descenso de nuestra capacidad de concentración y ofrecen estrategias basadas en pruebas para recuperarla.

cosmonauta #1 cosmonauta
Y menos.

...

¿Que?
#2 ElektroH
Espero que el artículo se lea en menos de 40s, si no, estamos jodidos
a69 #3 a69
Una colleja cada 41 segundos simultáneamente con el grito "Atiende!!!" Es la mejor técnica.
#4 eqas
Creo que menos. Pero es un artículo interesante.
ElPerroDeLosCinco #5 ElPerroDeLosCinco
Ahora mismo tengo Menéame encima de la pantalla con Teams durante una reunión de trabajo. Os juro que intento prestar atención, pero va todo taaaaan despacio!
#6 charly-brown
No estoy de acuerdo o al menos a mi no me lo parece que sea un problema. Puedes estar haciendo un presupuesto, recibir cada 5 minutos llamadas, tu compañero preguntándote cosas y puedes sacar el trabajo adelante. Acaso quieres aislarte de todo y terminar el presupuesto. Después tener una sesión de ruegos y preguntas con tu compañero y finalmente atender llamadas? Sería supuestamente ideal, pero yo nunca he podido hacerlo así. Recuerdo en la escuela que leía un texto y buscaba si encontraba…   » ver todo el comentario
