Atari Cosmos

El alto valor de dicha máquina se debe a la escasez de unidades, ya que fue una consola que no llegó a comercializarse y se estima que solo existen cinco unidades de las cuales solo dos serían funcionales y las otras simples maquetas (...) 1978 y el mercado del videojuego estaba por definirse, por lo que las pocas compañías de la época dedicadas a este nicho buscaban la manera de innovar para dominar el mercado (...) quizá inspirados por Star War, desde Atari empezaron el desarrollo de una videoconsola portátil con imágenes holográficas