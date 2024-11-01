Los ataques de osos en Japón no son un episodio excepcional sino la manifestación visible de una crisis más profunda

Japón atraviesa el mayor repunte de ataques de osos desde que existen datos, con más de un centenar de heridos y al menos 12 personas muertas desde la primavera, junto con más de 20.000 avistamientos en la primera mitad del año. Los osos han tomado el “Japón rural”, están hambrientos y no hay efectivos para contenerlos. En el año 1976 el Gobierno de Japón registraba 500.000 licencias de caza de primer nivel. Para 2012, las licencias no llegaban a las 100.00. La situación ha obligado al gobierno central a intervenir, desplegando al ejército.