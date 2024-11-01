·
2
meneos
32
clics
Ataque a Venezuela y Maduro capturado: la estrategia comunicativa de Trump
Trump comparece en Florida minutos después de publicar en Truth Social la primera imagen de Nicolás Maduro de camino a Estados Unidos. ¿Cómo ha sido la secuencia de comunicaciones sobre Venezuela?
|
etiquetas:
:
venezuela
,
ataque
,
maduro
1
1
1
K
17
actualidad
1 comentarios
relacionadas
#1
uyquefrio
¿Captura o secuestro?
0
K
11
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
