Ataque ultraderechista en la Universidad Complutense

Los Decanatos de las facultades de CC. Políticas y Sociología y Trabajo Social informan de los graves hechos ocurridos en la tarde del viernes 6 de marzo. A las 17:30 h. irrumpieron en el edificio aproximadamente 30 personas, la mayor parte de ellas con el rostro cubierto, increpando y provocando destrozos: arrancaron carteles y pancartas -especialmente las del 8M- e intentaron colocar una con el símbolo de Falange que decía: “Rechaza el feminismo, abraza la feminidad”. Los ultras se ensañaron especialmente con el aula social del estudiantado.