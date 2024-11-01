edición general
Ataque ultraderechista en la Universidad Complutense

Los Decanatos de las facultades de CC. Políticas y Sociología y Trabajo Social informan de los graves hechos ocurridos en la tarde del viernes 6 de marzo. A las 17:30 h. irrumpieron en el edificio aproximadamente 30 personas, la mayor parte de ellas con el rostro cubierto, increpando y provocando destrozos: arrancaron carteles y pancartas -especialmente las del 8M- e intentaron colocar una con el símbolo de Falange que decía: “Rechaza el feminismo, abraza la feminidad”. Los ultras se ensañaron especialmente con el aula social del estudiantado.

| etiquetas: ataque ultraderechista , ucm , feminismo , 8m
3 comentarios
DDJ #1 DDJ *
No les dio tiempo a colgar el cartel completo:
"Rechaza el feminismo, abraza la feminidad,
la mujer en casa con la pata quebrá"

Así son estos cabestros
Rixx #2 Rixx
No entiendo por qué ocultan su rostro estos valientes patriotas :roll:
tetepepe #3 tetepepe
#2 Los orcos no suelen tener rostros agradables.
