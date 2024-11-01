Ataque terrorista contra un autobús en Jerusalén: cinco pasajeros muertos y 15 heridos; los dos atacantes han sido abatidos

Al menos cuatro personas han muerto y varias han resultado heridas este lunes a causa de un ataque contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén, según han confirmado los servicios de emergencia israelíes, que han señalado que cinco de los heridos se encuentran en estado "grave".
| etiquetas: ataque , terrorista , israel , cisjordania , guerra
Ya tiene vía libre para arrasar Cisjordania
Y así se construye un relato.
Que curioso que en guerra no se les haya escapado nadie y ahora que pierden la guerra de la imagen vuelven a ocurrir, a otro perro con ese hueso, hay mil maneras de convencer a un local de que su familia será ayudada a cambio de que coman y el o ellos se inmolen, de estos sionistas ya no me creo nada.
Lo lamento, no son terroristas, su objetivo no es provocar el terror, es detener el terror.
Ojala que solo atacasen objetivos militares.
Cuando estuvo cerca la paz, casualmente la ultraderecha en Israel procuro el asesinado de su primer ministro.
Quizá solo se pueda construir la paz haciendo concesiones por ambos lados. Pero el que piense que esto tiene una solución únicamente militar está muy equivocado.
Viéndolo desde fuera empatizo con ambos y me parece que quien mata a un civil es un miserable y no es entendible. Punto.