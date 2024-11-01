edición general
Ataque terrorista contra un autobús en Jerusalén: cinco pasajeros muertos y 15 heridos; los dos atacantes han sido abatidos

Al menos cuatro personas han muerto y varias han resultado heridas este lunes a causa de un ataque contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén, según han confirmado los servicios de emergencia israelíes, que han señalado que cinco de los heridos se encuentran en estado "grave".

#3 Aleatoria
Qué casualidad, el día que Netanyahu debe comparecer ante el Tribunal por delitos de corrupción.
Ya tiene vía libre para arrasar Cisjordania
#5 ehizabai
Ah, esto es un "ataque terrorista." Los otros son ataques a secas, aunque sean a hospitales.
Y así se construye un relato.
#9 themarquesito
#5 Así y a golpe de talonario, obviamente
#4 Herumel
Directiva Hannibal llevada al extremo.

Que curioso que en guerra no se les haya escapado nadie y ahora que pierden la guerra de la imagen vuelven a ocurrir, a otro perro con ese hueso, hay mil maneras de convencer a un local de que su familia será ayudada a cambio de que coman y el o ellos se inmolen, de estos sionistas ya no me creo nada.
#10 SeñorPresunciones
Sinceramente, no me creo nada que venga del gobierno de Israel. Se lo han currado a fuego para que así sea.
#7 WcPC
Resistencia palestina...
Lo lamento, no son terroristas, su objetivo no es provocar el terror, es detener el terror.
1 K 24
#1 AntiTankie
Esto no parará
#18 Zamarro
#1 Han exterminado familias enteras, han creado a proposito futuros militantes, terroristas, llenos de odio ... Lo saben, y van a tener trabajo para los proximos 100 años
#13 cenutrios_unidos
#12 Bueno, yo siempre voy a estar del lado de los civiles. Y sí, entender las cosas no es lo mismo que compartirlo.
#2 cenutrios_unidos
No lo comparto, pero lo entiendo.

Ojala que solo atacasen objetivos militares.
#8 llegaelinvierno
#2 Lo edito, no merece la pena .
#11 cenutrios_unidos
#8 Entender que "quien a hierro mata a hierro muere" no es ningún asco de comentario.

Cuando estuvo cerca la paz, casualmente la ultraderecha en Israel procuro el asesinado de su primer ministro.

Quizá solo se pueda construir la paz haciendo concesiones por ambos lados. Pero el que piense que esto tiene una solución únicamente militar está muy equivocado.
#12 llegaelinvierno
#11 Esas frases son válidas para lo que hace Israel ahora en Gaza. '...No comparto pero entiendo ...' . '...quien a hierro mata a hierro muere... ' y es un asco (al menos para mi) pero tengo propósitos de curso nuevo de no polarizarme ni insultar en RRSS .
#16 SeñorPresunciones
#12 ¿Entiendes que se asesinen a 70.000 civiles? ¿Entiendes que Israel coja lo que no es suyo haciendo correr la sangre y destruyendo Gaza en el proceso para que los Trump monten un resort encima de una montaña de cadáveres? ¿Entiendes haber llegado a esta situación tan brutal cuando la paz estaba cerca? A mí me cuesta, la verdad.
#17 llegaelinvierno
#16 No, no lo entiendo. Tampoco que maten a 1000 el 7 de Octubre. Si parte de esos 1000 fuesen mi familia me afectaría mucho más que los 70000, si parte de esos 70000 fuesen mi familia me afectarían más que los 1000.

Viéndolo desde fuera empatizo con ambos y me parece que quien mata a un civil es un miserable y no es entendible. Punto.
#14 rendri
Que bien funciona el Hammas creado por Israel cuando les hace falta oiga. Justo a tiempo como siempre para justificar las barbaries
#6 vilgeits
Ataque terrorista, operación militar... según la nacionalidad del asesino se llama de una manera u otra.
#15 AlexGuevara
Si ahora dijera que es que Palestina tiene derecho a defenderse sería una gilipollez, verdad? Pues eso...
