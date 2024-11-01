edición general
Un ataque ruso sobre Kiev deja 19 heridos y sin calefacción a una tercera parte de la capital de Ucrania

Un ataque ruso sobre Kiev deja 19 heridos y sin calefacción a una tercera parte de la capital de Ucrania Al menos 19 personas han resultado heridas, once de ellas hospitalizadas, como consecuencia de un ataque aéreo ruso contra la capital de Ucrania, Kiev, ahora mismo escenario de numerosos apagones y cortes generalizados de la calefacción. Todo a 46h de una esperada reunión entre Zelensky Y Trump

cocolisto #1 cocolisto
Con toda la crueldad que significa una guerra,ya querrían los gazaties ser tratados por Israel como tratan los rusos a los ucranianos.Un bombardeo masivo y ,en este caso,ni una víctima mortal.
4 K 51
#6 VFR
#1 según los datos de civiles asesinados reportados por ucrania y por gaza son muy similares (40-50 mil en ucrania 45mil en gaza), según fuentes de sus respectivos gobiernos
1 K 20
ElBeaver #8 ElBeaver
#5 Discutir si son “decenas” o “19” heridos es una trampa retórica para desviar el foco. Diecinueve civiles heridos en un ataque sobre una capital ya es un hecho grave, no un matiz estadístico. Además, el impacto principal del ataque no fue el número exacto de heridos, sino dejar sin calefacción y electricidad a una parte enorme de la ciudad en invierno, algo que afecta a cientos de miles de personas y pone en riesgo a hospitales, ancianos y población vulnerable. Reducirlo a un regateo numérico…   » ver todo el comentario
2 K 30
placeres #2 placeres
Ataque ruso muy importante pero ningún objetivo alcanzado ni un muerto, pero contemos cada guardería y colegio que se han quedado temporalmente sin calefacción, durante la noche, cuando están cerrados.

Pura propaganda barata.
0 K 12
ElBeaver #4 ElBeaver
#2

Llamar “propaganda barata” a un ataque que deja decenas de heridos y a cientos de miles de personas sin calefacción en pleno invierno no es escepticismo, es trivializar el daño civil. Que no haya muertos en ese ataque concreto no lo convierte en irrelevante: los cortes de electricidad y calefacción son un objetivo militar deliberado, porque afectan directamente a la población, a hospitales, a ancianos y a infraestructuras críticas, y forman parte de una estrategia documentada desde 2022.…   » ver todo el comentario
1 K 18
#5 Russin
#4 ataque que deja decenas de heridos

No llega a dos decenas. Para propaganda y manipular ya tenemos a europapress, BBC, etc,
0 K 6
#7 VFR *
#2 rusia prefiere que los civiles mueran sufriendo
0 K 9
elgato79 #3 elgato79
He leído la misma nota de prensa en varios lugares ya y siempre recalcan "El bombardeo ha ocurrido a menos de 48 horas de una esperada reunión en Estados Unidos entre el presidente de Ucrania"
Como si hubieran llegado a algún acuerdo con Rusia realmente.
0 K 9

