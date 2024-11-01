Un ataque ruso sobre Kiev deja 19 heridos y sin calefacción a una tercera parte de la capital de Ucrania Al menos 19 personas han resultado heridas, once de ellas hospitalizadas, como consecuencia de un ataque aéreo ruso contra la capital de Ucrania, Kiev, ahora mismo escenario de numerosos apagones y cortes generalizados de la calefacción. Todo a 46h de una esperada reunión entre Zelensky Y Trump