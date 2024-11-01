Un ataque ruso sobre Kiev deja 19 heridos y sin calefacción a una tercera parte de la capital de Ucrania Al menos 19 personas han resultado heridas, once de ellas hospitalizadas, como consecuencia de un ataque aéreo ruso contra la capital de Ucrania, Kiev, ahora mismo escenario de numerosos apagones y cortes generalizados de la calefacción. Todo a 46h de una esperada reunión entre Zelensky Y Trump
| etiquetas: rusia , ucrania , bmbardeos , kiev , guerra
Pura propaganda barata.
Llamar “propaganda barata” a un ataque que deja decenas de heridos y a cientos de miles de personas sin calefacción en pleno invierno no es escepticismo, es trivializar el daño civil. Que no haya muertos en ese ataque concreto no lo convierte en irrelevante: los cortes de electricidad y calefacción son un objetivo militar deliberado, porque afectan directamente a la población, a hospitales, a ancianos y a infraestructuras críticas, y forman parte de una estrategia documentada desde 2022.… » ver todo el comentario
No llega a dos decenas. Para propaganda y manipular ya tenemos a europapress, BBC, etc,
Como si hubieran llegado a algún acuerdo con Rusia realmente.