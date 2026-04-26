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El atacante, un “lobo solitario” de 31 años de California

Identifican al tirador como, Cole Tomas Allen, un maestro de 31 años de Torrance, cerca de Los Ángeles, que actuo solo

| etiquetas: trump , ataque , california
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3 comentarios
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#1 soberao
Ahora habrá que ver si es seguidor de Trump y miembro republicano de ultraderecha. Como no es iraní, es lobo solitario, enfermo mental y circulen que no ha pasado nada.
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#2 Edwin.r
#1 es una persona de color así que la narrativa ya la tienen montada
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menéame